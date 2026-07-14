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Ангелина Мельникова рассказала, за какие сборные болеет на ЧМ-2026 по футболу

Ангелина Мельникова рассказала, за какие сборные болеет на ЧМ-2026 по футболу
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 2020 года россиянка Ангелина Мельникова, за какие сборные болеет на чемпионате мира — 2026 по футболу.

«Изначально болела за сборную Конго, которая эффектно появилась на чемпионате мира. Сейчас же из тех, кто остался, симпатичны Испания и Аргентина», — приводит слова Мельниковой «РИА Новости Спорт».

ЧМ-2026 по футболу проходит с 11 июня по 19 июля и проходит в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Сегодня, 14 июля, проходит первый полуфинал турнира — сборная Франции играет против Испании. Завтра, 15 июля, национальная команда Англии сразится за выход в финал с Аргентиной.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026
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