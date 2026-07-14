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Усэйн Болт посетил матч между Испанией и Францией на ЧМ-2026

Усэйн Болт посетил матч между Испанией и Францией на ЧМ-2026
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Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт посетил матч 1/2 финала чемпионата мира – 2026 по футболу между сборными Испании и Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
2-й тайм
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Фото: Скриншот трансляции

Встреча проходит на стадионе Эй-Ти-энд-Ти в Арлингтоне, штат Техас, США. На момент написания новости в матче перерыв между первым и вторым таймами. Испания ведёт со счётом 1:0. Автором гола стал Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти, назначенный после фола на Ламине Ямале в штрафной площади ворот сборной Франции.

Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Англии и Аргентины. Встреча запланирована на 15 июля.

Чемпионат мира – 2026 по футболу проходит с 11 июня по 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Календарь ЧМ-2026
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