Впервые с 2023 года на сайте МОК стал доступен раздел про Россию

Впервые с 2023 года на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) стал доступен раздел, посвящённый России с контактами её Олимпийского комитета. Ранее при переходе данную страницу сайта МОК он выдавал ошибку.

Фото: Сайт МОК

7 июля комиссия МОК временно восстановила членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отменила ограничения в отношении российских спортсменов. ОКР был забанен МОК в октябре 2023 года из-за принятия в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позже ОКР внёс изменения в устав, исключив из своего состава всех региональных членов.

Отметим, что решение МОК по россиянам не обязывает международные спортивные организации массово возвращать россиян на международную арену. Позиция комитета носит лишь рекомендательный характер.

Видео: отношения России и МОК.