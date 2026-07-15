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Впервые с 2023 года на сайте МОК стал доступен раздел про Россию

Впервые с 2023 года на сайте МОК стал доступен раздел про Россию
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Впервые с 2023 года на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) стал доступен раздел, посвящённый России с контактами её Олимпийского комитета. Ранее при переходе данную страницу сайта МОК он выдавал ошибку.

Фото: Сайт МОК

7 июля комиссия МОК временно восстановила членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отменила ограничения в отношении российских спортсменов. ОКР был забанен МОК в октябре 2023 года из-за принятия в свой состав представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позже ОКР внёс изменения в устав, исключив из своего состава всех региональных членов.

Отметим, что решение МОК по россиянам не обязывает международные спортивные организации массово возвращать россиян на международную арену. Позиция комитета носит лишь рекомендательный характер.

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