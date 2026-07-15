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Григорий Иванов из «Урала» выдвинут на пост президента футзальной Суперлиги

Григорий Иванов из «Урала» выдвинут на пост президента футзальной Суперлиги
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Заместитель председателя совета директоров екатеринбургского ФК «Урал» Григорий Иванов был зарегистрирован избирательной комиссией в качестве кандидата на должность президента футзальной Суперлиги.

«Право выдвижения кандидатов на должность президента Суперлиги принадлежит исключительно клубам-участникам соревнований», — говорится в заявлении Суперлиги.

Приём предложений по выдвижению кандидатов на пост президента Суперлиги завершится 25 июля 2026 года, а выборы президента состоятся 3 сентября 2026 года.

Екатеринбург в футзальной Суперлиге представляет МФК «Синара». В прошлом сезоне команда заняла третье место в регулярном чемпионате, однако в плей-офф проиграла в 1/4 финала «Тюмени».

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