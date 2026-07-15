«В истории такого ещё не было». Тренер сборной по вольной борьбе — о триумфе россиян на ЧЕ

Старший тренер сборной России U20 по вольной борьбе Зелимхан Гусейнов поделился эмоциями от итогов юниорского чемпионата Европы по борьбе, который проходил в Скопье (Республика Македония) с 6 по 12 июля.

«На первенстве Европы в Скопье сборная России выступила очень хорошо. В «классике» мы взяли четыре золотые и пять бронзовых медалей, у женщин — три золота, три серебра и три бронзы, в вольной борьбе — пять золотых, одно серебро и три бронзы. Итого 27 наград — в истории такого ещё не было! Прекрасные результаты! Поздравляю страну, федерацию, а также отдельно каждый регион, тренеров и родителей ребят. Очень горжусь нашими спортсменами!» — приводит слова Гусейнова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Россияне выступали в турнире с национальной символикой и заняли первое место в общекомандном медальном зачёте.