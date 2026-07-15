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Ангелина Мельникова: надеюсь, Роналду продолжит карьеру

Ангелина Мельникова: надеюсь, Роналду продолжит карьеру
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выразила надежду на то, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит карьеру.

«Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения (сборная Португалии уступила Испании в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. — Прим. „Чемпионата“), которое действительно ударило ему глубоко в душу. Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт — лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим. Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно», — приводит слова Мельниковой «РИА Новости Спорт».

После вылета с ЧМ-2026 португальский нападающий заявил, что это было, скорее всего, его последнее мировое первенство в качестве футболиста.

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