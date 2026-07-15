Еврокомиссия не сможет лишить МОК финансирования за допуск россиян — член организации

Еврокомиссия (ЕК) не имеет права лишить финансирования Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск российских атлетов, поскольку не спонсирует организацию, но может «наказать» другие спортивные ассоциации. Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

«Европейская комиссия ни в какой форме не финансирует Международный олимпийский комитет (МОК). МОК не имеет доступа ни к одному из наших источников финансирования. Это очень важно подчеркнуть.

При этом, учитывая огромное количество различных спортивных организаций и других учреждений, сейчас не располагаю полной картиной всех способов, через которые они могут получать доступ к нашим программам и финансированию Еврокомиссии. Мы обязательно изучим этот вопрос, в том числе в свете полученного письма. После этого у нас будет более точное представление об общем объёме финансирования, к которому спортивные организации в Европе могут иметь доступ.

Кроме того, наша позиция по решению МОК разрешить российским спортсменам участвовать в отборе на Олимпийские игры 2028 года была изложена очень чётко. Мы не согласны с этим решением. Эта позиция полностью соответствует выводам, которые главы государств и правительств Европейского союза приняли на заседании Европейского совета в июне», — сказала Итконен.