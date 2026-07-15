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Российские гандболисты допущены до международной арены с флагом и гимном страны

Российские гандболисты допущены до международной арены с флагом и гимном страны
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Российские гандболисты получили допуск до соревнований на международной арене с флагом и гимном. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Международной федерации гандбола (IHF).

«В соответствии с решениями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 мая и 7 июля 2026 года, Совет ИГФ принял решение привести позицию ИГФ в соответствие с последними рекомендациями МОК, немедленно отменив запрет, введённый 4 марта 2022 года на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, экспертов в мероприятиях и деятельности IHF.

В соответствии с рекомендацией МОК IHF в сотрудничестве с Международным агентством по тестированию (МТА) должна принять все необходимые меры для выполнения действующих антидопинговых требований в связи с возвращением российских спортсменов к международным соревнованиям по гандболу, обеспечивая при этом полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса. Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет», — говорится в заявлении организации.

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