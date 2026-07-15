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Международная федерация санного спорта рассмотрит вопрос о допуске россиян в сентябре

Международная федерация санного спорта рассмотрит вопрос о допуске россиян в сентябре
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Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) назначил дату обсуждения вопроса допуска российских спортсменов до соревнований на 24 сентября. Об этом сообщает министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

«С президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт обсудили вопрос имплементации решений МОК на экстраординарном конгрессе FIL 24 сентября. На нём будет решаться вопрос о допуске российских саночников на международную арену», — написал Дегтярёв.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

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