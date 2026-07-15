На «РЖД Арене» пройдёт юбилейный Московский международный кубок по пляжному футболу

С 30 июля по 2 августа на «РЖД Арене» пройдёт юбилейный пятый Московский международный кубок по пляжному футболу.

За победу поборются восемь ведущих мировых клубов по пляжному футболу: «ЦОР» (Беларусь), «Коринтианс» (Бразилия), «Бетвам» (Болгария), «Спортиво Лукеньо» (Парагвай), Голсапуш» (Иран), впервые примет участие «Аланьяспор» (Турция). Россию будут представлять чемпионы ММК-2025 ПФК «Локомотив» и сборная России.

Программа Кубка включает четыре игровых дня. С 30 июля по 2 августа пройдут матчи группового этапа, а 2 августа, в воскресенье, состоятся финальные встречи, в рамках которых определится победитель турнира.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

«Московский международный кубок в этом году празднует пятилетний юбилей. ММК сегодня — это весомый вклад в популяризацию пляжного футбола в России, турнир, ставший мировым брендом, национальная гордость и вектор развития международного спортивного сотрудничества. Второй год подряд в Кубке принимает участие национальная сборная России по пляжному футболу, трёхкратный чемпион мира. Для отечественных игроков ММК — это возможность встретиться на песке и обменяться спортивным опытом с зарубежными топовыми клубами. Иметь сильную национальную команду с выстроенной вертикалью профессионального роста спортсменов — одна из главных стратегических целей ПФК «Локомотив», — заявил вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

«Московский международный кубок по пляжному футболу стал заметным событием московского лета, интерес к нему ежегодно увеличивается. Приходит множество болельщиков — это самый важный показатель. Мы с гордостью встречаем сильнейшие команды со всех континентов — в этом году состав участников как всегда мощный, поэтому ожидаем напряжённую борьбу с участием не только ведущих клубов, но и нашей национальной сборной», — отметил президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Виталий Погодин.

Турнир организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и Российского футбольного союза (РФС). Организатор спортивной части турнира — ПФК «Локомотив». Вход на турнир для зрителей свободный.