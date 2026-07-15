Дегтярёв прокомментировал новость о допуске гандболистов до международной арены

Министр спорта России Михаил Дегтярёв отреагировал на новость о допуске российских гандболистов до международных соревнований с флагом и гимном страны.

«Международная федерация гандбола (IHF) сняла ограничения на участие российских спортсменов, команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в международных соревнованиях и мероприятиях под своей эгидой. Решение принято Советом IHF в соответствии с рекомендациями Исполкома МОК от 7 мая и 7 июля 2026 года и вступило в силу немедленно.

Возвращение российских спортсменов будет проходить при соблюдении Всемирного антидопингового кодекса. Контроль необходимых процедур IHF организует совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA). При этом никаких дополнительных критериев допуска или иных ограничений применяться не будет.

Это решение стало продолжением поэтапного возвращения: весной IHF разрешила юношеским сборным России проводить и участвовать в товарищеских турнирах, а затем допустила возможность предоставления российским командам уайлд-кард на отдельные международные соревнования.

IHF стала 13-й международной спортивной федерацией, допустившей всех российских спортсменов к своим соревнованиям без ограничений, и четвёртой федерацией, реализовавшей соответствующие рекомендации МОК. Процесс возвращения России в мировой спорт значительно ускорился», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.