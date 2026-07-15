«Отговорок у нас больше нет». Трефилов — о допуске российских гандболистов

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался о допуске россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном.

«Давайте порадуемся, что допустили, чтобы мы понимали, какой у нас уровень и как мы играем. Теперь нам нужно будет вдвойне работать. Благодарим тех людей, которые открыли это окошко. Я только рад за это, вот и всё. Сейчас все кинулись в футбол, чемпионат мира смотреть, но у нас игры более жёсткие. Очень благодарен руководству международной федерации, Федерации гандбола России. Дай бог им здоровья, а нам успехов. Отговорок у нас больше нет», – приводит слова Трефилова ТАСС.

Ранее стало известно, что Международная федерация гандбола допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях с российской символикой.