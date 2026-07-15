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Владимир Максимов прокомментировал допуск российских гандболистов до международной арены

Владимир Максимов прокомментировал допуск российских гандболистов до международной арены
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Бывший главный тренер мужской сборной России по гандболу Владимир Максимов высказался о допуске россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном.

«Конечно, я рад этой новости. Это большой плюс, особенно если IHF изменит систему отбора на чемпионаты мира, Европы, юниорские соревнования и так далее. Но главный вопрос — в Европе, где проходят все еврокубки и чемпионат Европы», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Международная федерация гандбола (IHF) официально допустила российских гандболистов до соревнований на международной арене с флагом и гимном, отменив введённый в 2022 году запрет на участие российских команд под эгидой IHF.

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