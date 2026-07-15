Ишмуратова: надеюсь, допуск наших ребят произойдёт во всех видах спорта

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала допуск российских гандболистов к международным соревнованиям с флагом и гимном.

«Хорошая новость! Скорее бы уже все поняли, что наши спортсмены борются только на спортивных площадках, не нужно смешивать спорт и политику, к хорошему это точно не приведёт. Надеюсь, что другие федерации возьмут пример с гандбола и допуск наших ребят произойдёт по всем видам спорта», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Международная федерация гандбола (IHF) официально допустила российских гандболистов до соревнований на международной арене с флагом и гимном, отменив введённый в 2022 году запрет на участие российских команд в турнирах под эгидой IHF.