«Нас выгнали ни за что». Фетисов — о допуске российских гандболистов

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал допуск российских гандболистов к международным соревнованиям с флагом и гимном.

«Порадуемся за гандболистов. Но почему мы только сейчас возвращаемся туда, где должны были быть изначально? Получается, что мы не имели возможности поставить на место тех, кто нас не пускал. Там нарушали то, что не должны были нарушать, нас выгнали ни за что. В руководстве МОК и федераций одни и те же люди, ни один член МОК не поменялся, все остались на своих местах», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее стало известно, что Международная федерация гандбола (IHF) официально допустила российских гандболистов до соревнований на международной арене с флагом и гимном, отменив введённый в 2022 году запрет на участие российских команд под эгидой IHF.