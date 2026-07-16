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Норвежец Серен Вэреншёльд выиграл 11-й этап «Тур де Франс» — 2026

Норвежец Серен Вэреншёльд выиграл 11-й этап «Тур де Франс» — 2026
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Норвежский велогонщик Серен Вэрёншельд стал победителем 11-го этапа «Тур де Франс» — 2026. Он преодолел дистанцию 161,3 км за 3 часа 10 минут 6 секунд. Эта победа стала для норвежца самой крупной за всю карьеру на данный момент.

Второе место занял представитель Нидерландов Олав Кой, финишировавший с таким же временем. Тройку призёров замкнул бельгиец Йеспер Филипсен, также завершивший заезд с аналогичным результатом.

По ходу 11-го этапа «Тур де Франс» — 2026 спортсмены передвигались по территории Франции из Виши в Невер. Лидером генеральной классификации после 11 этапов продолжает оставаться словенский велогонщик Тадей Погачар.

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