Светлана Журова: возвращение в хоккей и футбол будем ждать дольше

Олимпийская чемпионка 2006 года российская конькобежка Светлана Журова прокомментировала допуск российских гандболистов к международным соревнованиям с флагом и гимном.

«Только недавно разговаривали с коллегами из федерации гандбола, потому что очень

хорошая традиция, многие переживали, что не допускали. Могу порадоваться за председателя высшего совета Федерации гандбола России, моего коллегу Сергея Шишкарёва, потому что он этому очень много времени уделял, поздравляю федерацию, это хорошее событие. Тем более мы претендуем на медали на Олимпиаде, на чемпионатах мира всегда неплохо выступали.

Очень хорошо, что это делают игровые федерации, потому что будет некуда деваться хоккею и футболу. Хотя возвращения в этих видах будем ждать дольше, но посмотрим, последуют ли примеру. Надеюсь, что теперь баскетбол на подходе, ведь из олимпийских основные допустили. Остались баскетбол, хоккей, футбол. Мне кажется, что футбол точно не раньше хоккея допустят», — приводит слова Журовой ТАСС.