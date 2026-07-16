Олимпийские чемпионки Мельникова и Листунова заявлены на чемпионат Европы — 2026

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике (2020) в командном первенстве Ангелина Мельникова и Виктория Листунова вошли в состав российской сборной на предстоящий чемпионат Европы — 2026, который пройдёт в Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба European Gymnastics.

Помимо Мельниковой и Листуновой, на европейском первенстве из российских гимнасток выступят Людмила Рощина, Елизавета Ус и Анна Калмыкова. У мужчин заявлены Арсений Духно, Савелий Съедин, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Илья Заика и Мухаммаджон Якубов.

Ранее European Gymnastics синхронизировал свою позицию с решением Международной федерации гимнастики (FIG), которая ранее восстановила права российских атлетов во всех возрастных категориях и позволила им выступать с гимном, флагом и символикой страны.