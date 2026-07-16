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София Раффаэли высказалась об уровне конкуренции после допуска российских гимнасток

София Раффаэли высказалась об уровне конкуренции после допуска российских гимнасток
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года по художественной гимнастике итальянка София Раффаэли высказалась об уровне конкуренции после допуска россиянок к международным турнирам.

«Сейчас много сильных гимнасток: Варфоломеев, Таисия [Онофрийчук], Николова, русские, которые вернулись, и белорусские гимнастки, которые тоже вернулись. Думаю, конкуренция с ними стала ещё выше и теперь всегда приходится выкладываться на полную, чтобы попасть на пьедестал. Я думаю что они определенно моложе меня, поэтому они более целеустремленные, более сильные», – сказал Раффаэли в интервью в телеграм-канале Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

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