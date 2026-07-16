Дегтярёв: за бортом останутся те, кто бойкотирует и саботирует

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв рассказал, какие проблемы ещё предстоит преодолеть Олимпийскому комитету России и как саботаж европейских федераций из-за допуска отечественных спортсменов скажется на соревнованиях.

«Сегодня Олимпийский комитет России восстановлен в правах, но теперь нам предстоит преодолеть две основные проблемы. Первая — действия отдельных национальных правительств, которые пытаются препятствовать исполнению решений МОК и международных спортивных федераций. Мы уже видели запрет на въезд российских саночников в Латвию, отказ властей Румынии, Португалии, Германии в использовании флага и гимна России на соревнованиях. Ряд европейских государств угрожают МОК, хотя решения по допуску россиян уже приняты международными федерациями и обжалованию не подлежат.

У МОК нет полномочий давать указания правительствам. Однако международные федерации могут переносить соревнования в другие страны, лишать турниры квалификационного статуса или вовсе отзывать право на их проведение. После ситуации с отказом Индонезии выдать визы участникам чемпионата мира из Израиля МОК рекомендовал федерациям закрепить в своих правилах обязательные гарантии допуска всех атлетов, прошедших спортивный отбор. Это важный международный стандарт, который сегодня должен применяться ко всем без исключения. За противодействие российским спортсменам права на проведение соревнований уже лишились Эстония и Польша. На очереди Латвия, Литва, Германия — их ждут неприятные сюрпризы.

Вторая задача — продолжить работу с теми международными федерациями, которые пока сохраняют ограничения. Здесь главное — профессиональный диалог и юридическая работа. Такая стратегия уже доказала свою эффективность. По решению судебных и арбитражных инстанций мы добились допуска на соревнования наших лыжников, саночников, бобслеистов. Риск судебного иска уже вынудил дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировать решение её совета о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В решении указано, что представленные федерацией аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Судебные перспективы есть по иску к Международному союзу биатлонистов. Решение по нему уже на подходе и скоро будет объявлено. Также есть хорошие шансы по делу World Athletics, но тут тяжба только началась.

Показательно, что даже в тех федерациях, где ещё недавно существовало жёсткое неприятие возвращения России, позиция постепенно меняется. Например, президент Международной федерации хоккея с мячом швед Хенрик Нильссон ушёл в отставку из-за несогласия с большинством членов исполкома федерации по поводу допуска российских команд. Нильссон публично выступил против, тогда как остальное руководство выступает за. Это наглядно показывает изменение общего настроя в мировом спорте. Восстановление России идёт неравномерно, но общий тренд очевиден всем. В конечном счете, за бортом останутся те, кто бойкотирует и саботирует. Их ждут технические поражения, снятия с дистанций, а европейские стадионы, в случае продолжения попыток давить на мировой спорт, просто опустеют», – приводит слова Дегтярёва РИА Новости.