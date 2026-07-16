На «Тур де Франс» — 2026 был побит рекорд 1999 года по средней скорости этапа

11-й этап престижной веломногодневки «Тур де Франс» — 2026 от Виши до Невера (161,3 км) побил исторический рекорд гонки по средней скорости. Он вошёл в историю как самый быстрый (не ITT). Его средняя скорость составила 50,91 км/ч. Ранее подобный рекорд был установлен в 1999 году в Блуа (50,356 км/ч).

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026, 11 этап:

1. Сёрен Вереншольд (Норвегия, Uno-X Mobility) – 3:10.06;

2. Олав Кой (Нидерланды, Decathlon CMA CGM) – то же время;

3. Йеспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Premier Tech);

4. Милан Фретин (Бельгия, Cofidis);

5. Хуб Артц (Нидерланды, Lotto Intermarché);

6. Биниам Гирмей (Эритрея, NSN)…

48. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)

Лидером генеральной классификации «Тур де Франс» — 2026 после 11 этапов продолжает оставаться словенский велогонщик Тадей Погачар.