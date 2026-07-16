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Стал известен состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

Стал известен состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике
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Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира 2026 года. Заявка была опубликована на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

В индивидуальной программе выступят София Ильтерякова (обруч и мяч), Мария Борисова (обруч, булавы, лента), Арина Ковшова (мяч, булавы, лента). В групповых упражениях страну представят Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева и София Солонская.

Единственная в сборной России действующая чемпионка Европы София Ильтерякова не сможет побороться за медали в многоборье.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в немецком Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа.

18 мая исполком World Gymnastics снял все ограничения с российских спортсменов и допустил их к международным турнирам с флагом и гимном.

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