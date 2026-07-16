Стал известен состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира 2026 года. Заявка была опубликована на сайте Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
В индивидуальной программе выступят София Ильтерякова (обруч и мяч), Мария Борисова (обруч, булавы, лента), Арина Ковшова (мяч, булавы, лента). В групповых упражениях страну представят Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева и София Солонская.
Единственная в сборной России действующая чемпионка Европы София Ильтерякова не сможет побороться за медали в многоборье.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в немецком Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа.
18 мая исполком World Gymnastics снял все ограничения с российских спортсменов и допустил их к международным турнирам с флагом и гимном.