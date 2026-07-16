МОК заявил, что не изменит позицию по допуску россиян из-за требования стран ЕС

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не изменит свою позицию по России из-за требования девяти стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований.

«МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешнего геополитического контекста. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая даёт надежду миру», – приводит ответ МОК Reuters.

Напомним, 7 июля исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. Позднее Эстония с восемью странами-партнёрами обратились к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян.