Наталья Суворова стала мамой

В семье одной из сильнейших российских ВМХ-гонщиц Натальи Суворовой произошло радостное событие — спортсменка родила сына. Малыш появился на свет 15 июля в Перинатальном центре ГКБ №31 имени академика Г. М. Савельевой.

Наталья Суворова — мастер спорта России международного класса, одна из самых титулованных спортсменок страны в ВМХ-рейсе. Она является пятикратной чемпионкой России, победительницей этапов Кубка Европы, участницей Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Это первый ребёнок в семье Натальи Суворовой. Несмотря на радостное событие, спортсменка не планирует надолго уходить в декретный отпуск. После восстановления она намерена как можно раньше вернуться к тренировкам и продолжить выступления на соревнованиях, сохраняя курс на новые спортивные достижения.