Крамник обжаловал в CAS решение ФИДЕ о его отстранении от турниров

14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник подал в спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу о своей дисквалификации за нарушение кодекса этики ФИДЕ. Об этом сообщил сам шахматист на своей странице в социальной сети.

«Я только что подал официальную апелляцию в CAS против ФИДЕ», – написал в публикации шахматист, приложив скриншот поданной жалобы.

Напомним, 3 июля Владимир Крамник был дисквалифицирован на год за публичные обвинения в адрес шахматистов Навары и Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием Комиссии по честной игре.