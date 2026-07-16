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Крамник обжаловал в CAS решение ФИДЕ о его отстранении от турниров

Крамник обжаловал в CAS решение ФИДЕ о его отстранении от турниров
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14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник подал в спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу о своей дисквалификации за нарушение кодекса этики ФИДЕ. Об этом сообщил сам шахматист на своей странице в социальной сети.

«Я только что подал официальную апелляцию в CAS против ФИДЕ», – написал в публикации шахматист, приложив скриншот поданной жалобы.

Напомним, 3 июля Владимир Крамник был дисквалифицирован на год за публичные обвинения в адрес шахматистов Навары и Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием Комиссии по честной игре.

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