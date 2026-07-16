Бельгиец Тим Мерлир выиграл 12-й этап «Тур де Франс» — 2026

Бельгийский велогонщик Тим Мерлир (Soudal Quick-Step) одержал победу на 12-м этапе веломногодневки «Тур де Франс» – 2026. Протяжённость этапа составила 179,1 км, Мерлир преодолел дистанцию за 3:38.53.

Вторым к финишу пришёл представитель Нидерландов Олав Кой (Decatlon CMA CGM Team), замкнул тройку лидеров бельгиец Яспер Филипсен (Alpecin-Premier Tech). Все три велогонщика показали на финише одинаковый результат на финише. В генеральной классификации своё лидерство сохранил словенец Тадей Погачар.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 12 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 36:15,02.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) +3,36.

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) +4,06.

4. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) +4,22.

5. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) +4,35.