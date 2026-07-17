РФС частично удовлетворил апелляцию игроков «КПРФ» и «Ухты»

Апелляционный комитет Российского футбольного союза, изучив поданные представителями мини-футбольных клубов «КПРФ» и «Ухта» ходатайства, пришёл к выводу, что некоторые первоначально вынесенные санкции подлежат пересмотру, информирует пресс‑служба РФС.

Напомним, речь идёт о футболистах Данииле Ильине, Янаре Асадове и Олеге Безрукове из «КПРФ», Дмитрии Хусаинове и Сергее Денисове из «Ухты», а также о главном тренере «Ухты» Вадиме Яшине и начальнике команды «Машук-КМВ» Михаиле Мулляре. Всем им вменено нарушение 18-й статьи этического регламента РФС, запрещающей участие в тотализаторах и иных азартных играх, связанных с футболом.

Изначально ряд фигурантов получил отстранения разной продолжительности: Ильин был выведен из любой деятельности, связанной с футболом, на два календарных года, Асадов и Мулляр — на год, Безруков, Денисов и Яшин — на шесть месяцев, тогда как Хусаинов — на два года. Дополнительно для каждого предусматривались длительные условные периоды от двух до пяти лет.

После рассмотрения апелляций срок наказания Асадова, Безрукова, Денисова и Яшина унифицирован: каждому назначен трёхлетний запрет, из которых шесть месяцев считаются реальными, а оставшиеся 30 — условными; испытательный период составит три месяца. Хусаинову срок продлён до пяти лет, однако реально он будет отстранён лишь на полгода, оставшиеся 54 месяца переведены в условные с двухлетним испытательным сроком.