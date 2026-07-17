Гроссмейстеры Горячкина и Мурзин номинированы на премию Excellence Awards от ФИДЕ

Российские гроссмейстеры Александра Горячкина и Володар Мурзин стали номинантами премии Excellence Awards от Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Горячкина поборется за победу в номинации «Лучшая шахматистка», а Мурзин попал в категорию «Прорыв года».

Премия FIDE Excellence Awards учреждена в 2026 году, чтобы отметить выдающиеся достижения отдельных спортсменов, команд, федераций, а также значимые события и инициативы в мировом шахматном сообществе.

Александра Горячкина является обладательницей Кубка мира 2023 года. В 2019 году россиянка выиграла турнир претенденток, но уступила в матче за звание чемпионки мира китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду в 2024 году. Также среди его достижений есть выход в четвертьфинал чемпионата мира по блицу.