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«Задачи ставлю максимальные». Терновой — о целях на чемпионат Европы — 2026

«Задачи ставлю максимальные». Терновой — о целях на чемпионат Европы — 2026
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Серебряный призёр чемпионата мира 2025 года в прыжках в воду Руслан Терновой заявил, что на предстоящем чемпионате Европы по водным видам спорта ставит своей целью выиграть две золотые медали.

«Настрой у меня боевой. Задачи ставлю себе максимальные. Выиграть золото в личке с вышки и в синхронных прыжках. Возможно, выступлю в команде, но это уже решат тренеры», – приводит слова Тернового ТАСС.

Европейское первенство пройдёт с 31 июля по 16 августа в Париже. В минувшем апреле World Aquatics полностью восстановила российских и белорусских спортсменов и разрешила их допуск к международным стартам с флагом и гимном. Спортсмены смогут участвовать в соревнованиях при условии прохождения минимум четырёх антидопинговых тестов.

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