Флаг Всемирной федерации тхэквондо был отправлен в космос на российском корабле

Флаг Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) впервые в истории был отправлен в космос на российском пилотируемом корабле «Союз МС-29». Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Южной Корее.

Фото: Посольство России в Республике Корея

«Четырнадцатого июля с космодрома Байконур стартовал российский пилотируемый корабль «Союз МС-29». Вместе с экипажем на орбиту впервые в истории был доставлен официальный флаг Всемирной федерации тхэквондо (WT). Это первый в истории случай, когда официальный флаг международной спортивной организации стал частью космической экспедиции. Ранее в космос были отправлены олимпийский флаг Международного олимпийского комитета и футбольный мяч ФИФА, однако флаги международных спортивных федераций до этого в подобных миссиях не участвовали», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале посольства.

Перед стартом президент Всемирной федерации тхэквондо Чо Чжон Вон передал флаг советскому и российскому космонавту Сергею Крикалёву.

Акция посвящена предстоящему чемпионату мира по тхэквондо, который состоится в 2027 году в Астане.