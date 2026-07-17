«Уникальный спортсмен». Фесиков высоко оценил перспективы пловца Михаила Щербакова

Чемпион мира 2014 года, двукратный чемпион Европы в эстафетах, а ныне руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков высоко оценил потенциал 18-летнего Михаила Щербакова.

«Михаил Щербаков обладает большим потенциалом, это действительно уникальный спортсмен. Прежде всего впечатляет его универсализм: он способен конкурировать абсолютно во всех стилях и на всех дистанциях. Подтверждением тому служит юниорский рекорд России на 200 м комплексом. В ближайшее время мы точно увидим и обновление взрослого достижения в борьбе с Ильёй Бородиным, Максимом Ступиным и Алексеем Сударевым. Как спортсмен Миша импонирует мне своим критическим отношением к результатам, амбициозностью, стремлением к новым вершинам и пониманием того, что при переходе на взрослые соревнования конкуренция будет ещё выше. Все мы знаем, что юные звёзды зажигаются очень часто, но быстро гаснут при переходе на новый уровень, если обожгутся на первых стартах. Для Щербакова первой настоящей проверкой на прочность станет чемпионат Европы в Париже, где он будет состязаться со звёздами мирового уровня — олимпийскими чемпионами, рекордсменами мира и континента», — приводит слова Фесикова телеграм-канал ОКР.