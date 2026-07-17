«Прочувствовала его слёзы». Мельникова — о реакции Роналду на поражение в 1/8 ЧМ-2026

Олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что её тронула реакция нападающего португальской сборной по футболу Криштиану Роналду после вылета команды с чемпионата мира – 2026.

Сборная Португалии в 1/8 финала уступила команде Испании.

— За кого болеешь?

— За Аргентину и за Испанию.

— То есть в споре «Месси — Роналду» ты за Лионеля?

— Хм… Ну, краткий комментарий тяжело дать. Я не особо слежу за футболом, но когда вылетел Роналду, я прочувствовала его слёзы на экране. Это спортивная история, хотелось, чтобы она закончилась феерично, но не всегда так бывает. Стало грустно, кажется, я даже сама прослезилась. Мне нравятся оба, — сказала Мельникова в интервью ТАСС.