Европейский союз настольного тенниса допустил россиян к соревнованиям без ограничений

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям без ограничений. Ранее ограничения с российских теннисистов сняла Международная федерация настольного тенниса (ITTF).

«После решений Исполнительного комитета ITTF в отношении спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года, Исполнительный комитет ETTU 16 июля принял решение привести свою позицию в соответствие с решениями ITTF и МОК.

Решение ETTU распространяется как на личные, так и на командные соревнования. При этом участие спортсменов по-прежнему будет зависеть от соблюдения всех действующих правил и требований, включая критерии допуска, регистрацию, аккредитацию, антидопинговые нормы, вопросы честности соревнований, защиты участников, дисциплинарные процедуры и другие регламенты.

Спортсмены, возвращающиеся к международным соревнованиям, должны будут выполнить все требования антидопинговой программы ITTF, включая возможные дополнительные процедуры тестирования, проводимые совместно с Международным агентством по тестированию (ITA).

Таким образом, спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут участвовать в турнирах ETTU без каких-либо ограничений и на тех же условиях, что и остальные участники начиная с 28 июля 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы ETTU.