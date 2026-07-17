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Швейцарец Шмит выиграл 13-й этап «Тур де Франс» — 2026

Швейцарец Шмит выиграл 13-й этап «Тур де Франс» — 2026
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Швейцарский велогонщик Мауро Шмит (Team Jayco Alula) выиграл 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2026. Протяжённость этапа составила 205,8 км, Шмит завершил дистанцию за 4:6.58.

Вторым на финише стал колумбиец Хароль Техада (XDS Astana Team), замкнул тройку лидеров этапа британец Том Пидкок (Pinarello – Q36,5 Pro Сycling Team). Лидерство в генеральной классификации сохранил словенец Тадей Погачар.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 13 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 47:18,31.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) +3,36.

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) +4,06.

4. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello – Q36,5 Pro Сycling Team) +4,15.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) +4,22.

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