Швейцарец Шмит выиграл 13-й этап «Тур де Франс» — 2026

Швейцарский велогонщик Мауро Шмит (Team Jayco Alula) выиграл 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2026. Протяжённость этапа составила 205,8 км, Шмит завершил дистанцию за 4:6.58.
Вторым на финише стал колумбиец Хароль Техада (XDS Astana Team), замкнул тройку лидеров этапа британец Том Пидкок (Pinarello – Q36,5 Pro Сycling Team). Лидерство в генеральной классификации сохранил словенец Тадей Погачар.
Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 13 этапов:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 47:18,31.
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) +3,36.
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) +4,06.
4. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello – Q36,5 Pro Сycling Team) +4,15.
5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) +4,22.