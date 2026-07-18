«Ошибочный шаг». Глава норвежской федерации гандбола высказалась о возвращении России

Президент Норвежской гандбольной федерации (NHF) Ранди Густад раскритиковала решение Международной федерации гандбола (IHF) о допуске российских сборных к международным соревнованиям.

«Я считаю, что это ошибочный шаг. Я не поддерживаю это решение, но оно меня не шокировало. Наша федерация относится к проблеме точно так же, как и правительство Норвегии, Конфедерация спорта Норвегии и наши скандинавские коллеги. К сожалению, мы находимся в меньшинстве, особенно после вердикта МОК», — приводит слова Густад норвежская газета Dagbladet.

Напомним, 15 июля IHF объявила о возвращении сборных России на международные турниры. Российские команды всех возрастов смогут выступать с флагом и гимном без каких-либо ограничений. При этом будет строго соблюдаться антидопинговый кодекс. Контроль за процедурами IHF организует совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA).