Арман Дюплантис снялся с соревнований по ходу этапа Бриллиантовой лиги из-за травмы

Двукратный чемпион Олимпийских игр и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис снялся с соревнований по ходу 11-го этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Шведский спортсмен преодолел высоту 5,95 метра, после чего отказался от продолжения борьбы и занял второе место. Врачи перевязали Дюплантису бедро. Победителем соревнований стал американец Сэм Кендрикс с таким же результатом 5,95 метра, но меньшим количеством попыток.

Арману Дюплантису 26 лет. Он 15 раз обновлял мировой рекорд. Последнее достижение было установлено в Уппсале, Швеция, в марте 2026 года. Шведу покорилась высота 6,31 метра.