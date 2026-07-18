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Джош Керр побил мировой рекорд в беге на милю, державшийся 27 лет

Джош Керр побил мировой рекорд в беге на милю, державшийся 27 лет
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Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр на 1500 м в беге британец Джош Керр установил новый мировой рекорд на милю в рамках проведения этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне. Он преодолел дистанцию за 3.42,66, превзойдя результат марокканского легкоатлета Хишама Эль-Герруж (3.43,13), который держался с 1999 года.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. 11-й этап. Мужчины. Миля:

1. Джош Керр (Великобритания) — 3.42,66
2. Яред Нагьюз (США) — 3.45,69
3. Джейк Хейворд (Великобритания) — 3.46,73

Джош Керр также является чемпионом мира 2023 года в беге на 1500 м и двукратным чемпионом мира в помещении (2024, 2026) в беге на 3000 м.

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