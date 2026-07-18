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Тадей Погачар стал победителем 14-го этапа «Тур де Франс»

Тадей Погачар стал победителем 14-го этапа «Тур де Франс»
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Словенский велогонщик, представляющий команду UAE Team Emirates – XRG, Тадей Погачар выиграл 14-й этап престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026 и сохранил лидерство в генеральной классификации. Протяжённость этапа составила 155,3 км. Погачар преодолел дистанцию за 4:00.07.

Вторым финишировал мексиканский гонщик Исаак Дель Торо, выступающий за UAE Team Emirates – XRG. Француз Поль Сейшас (Decathlon CMA CGM) — третий.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 14 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 51:18.28.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) +4,30.

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) +5,04.

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) +5,19.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) +5,22.

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