Погачар одержал 25-ю победу на «Тур де Франс» в карьере

Словенский велогонщик Тадей Погачар одержал 25-ю в карьере победу на престижной многодневке «Тур де Франс».

Сегодня, 18 июля, спортсмен, представляющий команду UAE Team Emirates – XRG, выиграл 14-й этап. Он преодолел дистанцию в 155,3 км за 4:00.07. А также Пагачар продолжает возглавлять генеральную классификацию веломногодневки.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 14 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 51:18.28.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) +4,30.

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) +5,04.

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) +5,19.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) +5,22.