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Тадей Погачар – о победе на этапе «Тур де Франс»: очень рад выиграть в упорной борьбе

Тадей Погачар – о победе на этапе «Тур де Франс»: очень рад выиграть в упорной борьбе
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Словенский велогонщик Тадей Погачар, одержавший сегодня, 18 июля, победу на 14-м этапе «Тур де Франс», поделился своим впечатлением от гонки.

«Это было незабываемо, невероятно. Какой день! У нас был прекрасный маршрут, великолепный от начала и до конца. Повсюду было так много людей, которые подбадривали нас, особенно на подъёмах. Я сегодня был в отличной форме, хорошо себя чувствовал, а мои товарищи по команде проделали отличную работу. Хочется выразить большое уважение ко всем, кто боролся за победу на последнем подъёме. Я очень рад одержать победу в упорной борьбе.

На последних пяти километрах я не знал разрыва с соперниками. Старался просто выкладываться на максимум, чтобы увеличить отрыв. Чувствовал себя хорошо, несмотря на влажную дорогу. Не расслаблялся до самого финиша, чтобы меня не догнали», – приводит слова Погачара L'Équipe.

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