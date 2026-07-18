Тадей Погачар – о победе на этапе «Тур де Франс»: очень рад выиграть в упорной борьбе

Словенский велогонщик Тадей Погачар, одержавший сегодня, 18 июля, победу на 14-м этапе «Тур де Франс», поделился своим впечатлением от гонки.

«Это было незабываемо, невероятно. Какой день! У нас был прекрасный маршрут, великолепный от начала и до конца. Повсюду было так много людей, которые подбадривали нас, особенно на подъёмах. Я сегодня был в отличной форме, хорошо себя чувствовал, а мои товарищи по команде проделали отличную работу. Хочется выразить большое уважение ко всем, кто боролся за победу на последнем подъёме. Я очень рад одержать победу в упорной борьбе.

На последних пяти километрах я не знал разрыва с соперниками. Старался просто выкладываться на максимум, чтобы увеличить отрыв. Чувствовал себя хорошо, несмотря на влажную дорогу. Не расслаблялся до самого финиша, чтобы меня не догнали», – приводит слова Погачара L'Équipe.