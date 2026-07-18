Результаты этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Лондоне

Сегодня, 18 июля, в Лондоне, Великобритания, прошёл 11-й этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. 11-й этап. Лондон. Результаты:

Мужчины

100 м

1. Кайинсола Аджайи (Нигерия) – 9,84

2. Облик Севилл (Ямайка) – 9,87

3. Ромелль Глэйв (Великобритания) – 9,97

110 м с/б

1. Джа’Коби Тарп (США) – 12,89

2. Кендри Менендес (Куба) – 13,01

3. Трей Каннингем (США) – 13,12

400 м

1. Рай Бенджамин (США) – 44,05

2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,18

3. Джекори Паттерсон (США) – 44,25

400 м с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,61

2. Эмиль Агекум (Германия) – 47,45

3. Абдеррахман Самба (Катар) – 48,10

800 м

1. Брэндон Миллер (США) – 1.42,19

2. Марк Инглиш (Ирландия) – 1.42,97

3. Макс Бергин (Великобритания) – 1.43,30

1 миля

1. Джош Керр (Великобритания) – 3.42,66 (WR)

2. Яред Нагьюз (США) – 3.45,69

3. Джейк Хейвард (Великобритания) – 3.46,73

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс (США) – 5,95

2. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,95

3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,95

Женщины

200 м

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,66

2. Габриэль Томас (США) – 21,81

3. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) – 22,24

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,97

2. Хенриетте Йегер (Норвегия) – 49,15

3. Стейси Энн Уильямс (Ямайка) – 49,52

800 м

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.56,21

2. Фемке Брёдерс-Бол (Нидерланды) – 1.56,46

3. Тсиге Дугума (Эфиопия) – 1.56,92

3000 м

1. Джессика Халл (Австралия) – 8.24,69

2. Роуз Дэвис (Австралия) – 8.25,38

3. Сара Хили (Ирландия) – 8.25,63

Метание диска

1. Сиерра Джексон (США) – 71,72

2. Валари Сион (США) – 68,39

3. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 67,99

Прыжки в высоту

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,01

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,96

Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,05

2. Клэр Брайант (США) – 6,94

3. Ларисса Япикино (Италия) – 6,82