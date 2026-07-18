Результаты этапа Бриллиантовой лиги — 2026 в Лондоне

Сегодня, 18 июля, в Лондоне, Великобритания, прошёл 11-й этап Бриллиантовой лиги — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига – 2026. 11-й этап. Лондон. Результаты:
Мужчины
100 м
1. Кайинсола Аджайи (Нигерия) – 9,84
2. Облик Севилл (Ямайка) – 9,87
3. Ромелль Глэйв (Великобритания) – 9,97
110 м с/б
1. Джа’Коби Тарп (США) – 12,89
2. Кендри Менендес (Куба) – 13,01
3. Трей Каннингем (США) – 13,12
400 м
1. Рай Бенджамин (США) – 44,05
2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 44,18
3. Джекори Паттерсон (США) – 44,25
400 м с/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,61
2. Эмиль Агекум (Германия) – 47,45
3. Абдеррахман Самба (Катар) – 48,10
800 м
1. Брэндон Миллер (США) – 1.42,19
2. Марк Инглиш (Ирландия) – 1.42,97
3. Макс Бергин (Великобритания) – 1.43,30
1 миля
1. Джош Керр (Великобритания) – 3.42,66 (WR)
2. Яред Нагьюз (США) – 3.45,69
3. Джейк Хейвард (Великобритания) – 3.46,73
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,95
2. Арман Дюплантис (Швеция) – 5,95
3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,95
Женщины
200 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 21,66
2. Габриэль Томас (США) – 21,81
3. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) – 22,24
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,97
2. Хенриетте Йегер (Норвегия) – 49,15
3. Стейси Энн Уильямс (Ямайка) – 49,52
800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.56,21
2. Фемке Брёдерс-Бол (Нидерланды) – 1.56,46
3. Тсиге Дугума (Эфиопия) – 1.56,92
3000 м
1. Джессика Халл (Австралия) – 8.24,69
2. Роуз Дэвис (Австралия) – 8.25,38
3. Сара Хили (Ирландия) – 8.25,63
Метание диска
1. Сиерра Джексон (США) – 71,72
2. Валари Сион (США) – 68,39
3. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 67,99
Прыжки в высоту
1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,01
2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,96
Прыжки в длину
1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,05
2. Клэр Брайант (США) – 6,94
3. Ларисса Япикино (Италия) – 6,82