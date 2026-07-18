Карстен Вархольм установил лучший результат сезона в мире в беге с барьерами на 400 м

Сегодня, 18 июля, на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, Великобритания, норвежский легкоатлет Карстен Вархольм показал лучший результат сезона в мире в беге с барьерами на 400 м. Он преодолел дистанцию за 46,61, превзойдя бразильца Алисона дос Сантоса, который пробежал 400 м с/б за 46,72 на этапе Бриллиантовой лиги в Сямэне, Китай.

Бриллиантовая лига. Лондон. 400 м с/б. Мужчины:

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,61.

2. Эмиль Агекум (Германия) – 47,45.

3. Абдеррахаман Самба (Катар) – 48,10.

Вархольм является олимпийским чемпионом 2020 года в беге на 400 м с/б, а также серебряным призёром Олимпиады 2024 года на этой же дистанции.