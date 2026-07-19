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Почётный президент ОКР Жуков оценил шансы Крамника выиграть в CAS дело о дисквалификации

Почётный президент ОКР Жуков оценил шансы Крамника выиграть в CAS дело о дисквалификации
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Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался по поводу дела о дисквалификации 14-го чемпиона мира по шахматам россиянина Владимира Крамника. Ранее шахматист подал апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS).

«Уже много лет хорошо знаю Владимира Крамника, это честный и порядочный человек. На мой взгляд, у него есть неплохие шансы доказать свою правоту. Но их трудно оценить в процентах, для этого надо хорошо знать все юридические нюансы», — приводит слова Жукова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 3 июля Крамник был дисквалифицирован на год за публичные обвинения в адрес шахматистов Навары и Народицкого в нечестной игре без доказательств, а также за отказ сотрудничать с расследованием Комиссии по честной игре.

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