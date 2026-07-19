Майкл Фелпс: спортсменам должны платить больше

23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс рассказал, сколько получают современные пловцы сборной США.

«Стипендия для двух лучших пловцов страны составляет $ 1750 (135 тыс. рублей) в месяц. Я получал столько же 10 лет назад. Сегодня это небольшая сумма, на таких деньгах далеко не уедешь. В теории ты можешь получать около $ 3000 в месяц, но тогда федерация плавания будет определять твоё расписание и говорить, с кем встречаться.

Хочу, чтобы ситуация изменилась. Надеюсь, никто не воспринимает это как критику нашей федерации. Но таких денег недостаточно, спортсменам должны платить больше. И я не остановлюсь, пока эта проблема не будет решена», — рассказал Фелпс в видео на YouTube-канале Whoop.