«Чувствую, что всё в порядке». Дюплантис — о своём состоянии после снятия на этапе БЛ

Двукратный чемпион Олимпийских игр и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис высказался о своём физическом состоянии после того, как снялся по ходу соревнований на этапе Бриллиантовой лиги – 2026 в Лондоне (Великобритания).

«Я уверен в своих силах и надеюсь выступить на чемпионате Европы, но сейчас мне нужно несколько дней на отдых, чтобы посмотреть, что именно случилось с телом. Возможно, сделаем МРТ-сканирование, но я чувствую, что всё в порядке и нет особых поводов для беспокойства, – сказал Дюплантис в видео, размещённом на YouTube-канале Runnerspace.

Во время этапа в Лондоне Дюплантис преодолел высоту 5,95 метра, после чего отказался от продолжения борьбы. Позже врачи перевязали Дюплантису бедро. Швед занял второе место по итогам соревнования в секторе для прыжков с шестом.