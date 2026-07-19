Объявлен состав женской сборной России по водному полу на финал Кубка мира

Федерация водных видов спорта России на официальном сайте объявила состав женской сборной России по водному поло на финал Кубка мира.

Вратари: Диана Хамраева, Эльвира Карнаух;

Полевые игроки: Мария Макарова, Екатерина Прокофьева (капитан команды), Маргарита Пыстина, Дарья Савченко, Полина Попова, Анна Арбузова, Ольга Лупиногина, Виктория Гуськова, Аниса Шарафутдинова, Белла Маркоч, Владислава Нечаева, Анастасия Адикова, Дарья Клюева;

Главный тренер: Сергей Маркоч.

Турнир пройдёт в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. В окончательную заявку российской команды включены 15 ватерполисток. Первую игру на турнире россиянки проведут 22 июля со сборной Нидерландов.