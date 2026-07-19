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Объявлен состав женской сборной России по водному полу на финал Кубка мира

Объявлен состав женской сборной России по водному полу на финал Кубка мира
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Федерация водных видов спорта России на официальном сайте объявила состав женской сборной России по водному поло на финал Кубка мира.

Вратари: Диана Хамраева, Эльвира Карнаух;

Полевые игроки: Мария Макарова, Екатерина Прокофьева (капитан команды), Маргарита Пыстина, Дарья Савченко, Полина Попова, Анна Арбузова, Ольга Лупиногина, Виктория Гуськова, Аниса Шарафутдинова, Белла Маркоч, Владислава Нечаева, Анастасия Адикова, Дарья Клюева;

Главный тренер: Сергей Маркоч.

Турнир пройдёт в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля. В окончательную заявку российской команды включены 15 ватерполисток. Первую игру на турнире россиянки проведут 22 июля со сборной Нидерландов.

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