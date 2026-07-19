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Спринтеру Оуэну Анса грозит дисквалификация из-за нарушений антидопинговых правил

Спринтеру Оуэну Анса грозит дисквалификация из-за нарушений антидопинговых правил
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Немецкий рекордсмен, пробежавший 100 метров менее чем за 10 секунд, Оуэн Анса находится под следствием антидопингового агентства, сообщает издание ESPN.

По данным источника, спринтеру может грозить дисквалификация, так как он уклонился от прохождения обязательного теста на запрещенные вещества. Пока продолжается расследование, Анса может и дальше участвовать в спортивных соревнованиях.

В июне 2026 года Анса обновил национальный рекорд Германии на 100 м (9,98 секунды). Он считается одним из главных претендентов на медали в беге на 100 метров и эстафете 4х100 метров на чемпионате Европы в Великобритании в следующем месяце.

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