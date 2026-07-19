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Гимнастка Оксана Чусовитина предсказала победителя ЧМ-2026 по футболу

Гимнастка Оксана Чусовитина предсказала победителя ЧМ-2026 по футболу
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Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина сделала прогноз на финал чемпионата мира – 2026 по футболу, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Буду болеть за Аргентину! Кто сегодня будет играть лучше, тот и выиграет. У каждого есть свои болельщики, поэтому я поддерживаю аргентинцев.

Какой счёт будет? 2:1. И Месси обязательно забьёт. В социальных сетях пишут, что им подсуживают? Знаете, нужно достойно принимать свои поражения. Победу заслужила сильнейшая команда», – сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Календарь ЧМ-2026
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