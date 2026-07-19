Оксана Чусовитина высказалась о физической форме Месси и Роналду на ЧМ-2026

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина поделилась мнением о физической форме аргентинского футболиста Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Посмотрите, как Месси бегает, играет. Он не просто отсиживается. Так же, как и Роналду. Тот тоже хорош! Думаю, Криштиану на этом ЧМ-2026 старался не меньше, чем Лионель Месси. Каждый спортсмен, отправляясь на турнир такого высокого уровня, мечтает и думает только о победе», – сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

41-летний Роналду завершил своё выступление на чемпионате мира – 2026 по футболу в четвертьфинале турнира. Он стал автором трёх голов.

39-летний Месси сегодня, 19 июля, сыграет в финале турнира. На счету аргентинца восемь голов в семи матчах турнира.