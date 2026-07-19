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Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала, что помогает настраиваться на тренировки

Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала, что помогает настраиваться на тренировки
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Олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, с помощью чего настраивается на работу во время тренировок, отметив, что её часто вдохновляет различное искусство и личное творчество.

«Настраиваться на тренировки и соревнования помогает мысль, что спорт — это моя работа. Как и обычный человек, я хожу на работу и должна выполнять её хорошо. Вдохновение — отдельная тема. Я люблю кино, музыку. Люблю творчество, камеры. Мне нравится вести социальные сети, снимали влоги. Я веду всё подряд. Обязательно подписывайтесь!» — сказала Мельникова в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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